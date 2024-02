Rupiah Dibuka Lesu, Simak Kurs BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI Hari Ini (29/2)

Mengutip data Bloomberg pukul 09.00 WIB, rupiah dibuka melemah 0,09% ke Rp15.704 per dolar AS. Berikut kurs dollar BCA, Mandiri, BRI, dan BNI hari ini.

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dibuka melemah ke level Rp15.704 pada perdagangan hari ini, Kamis (29/2/2024).

Mengutip data Bloomberg pukul 09.00 WIB, rupiah dibuka melemah 0,09% ke Rp15.704 per dolar AS. Adapun indeks dolar AS melemah 0,03% ke 103,94.

Beberapa mata uang Asia lainnya pagi ini dibuka bervariasi, dengan yen Jepang naik 0,35%, dolar Singapura naik 0,10%, won Korea Selatan turun 0,05%, peso Filipina naik 0,17%, dan rupee India turun 0,04%.

Kemudian yuan China naik 0,05%, dolar Taiwan turun 0,24% ringgit Malaysia menguat 0,19% dan baht Thailand menguat 0,10%.

Sebelumnya, Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi mengatakan mata uang rupiah pada perdagangan hari ini diperkirakan bergerak fluktuatif, tetapi ditutup melemah di rentang Rp15.680-Rp15.750 per dolar AS.

Terdapat sejumlah sentimen yang memengaruhi pergerakan rupiah. Dari luar negeri, pasar saat ini menunggu angka inflasi Amerika Serikat dan pertumbuhan ekonomi. Inflasi AS diproyeksi masih tetap stabil pada Januari 2024.

Ibrahim melanjutkan skenario saat ini mendorong The Fed untuk mempertahankan suku bunga lebih tinggi dalam jangka waktu yang lebih lama. Beberapa pejabat The Fed juga memperingatkan inflasi yang tinggi akan menghalangi The Fed untuk menurunkan suku bunga di awal tahun 2024.

Di dalam negeri, kondisi perekonomian makro pada awal kuartal I/2024 terlihat menunjukkan outlook yang lebih optimistis, yang dibarengi dengan pemilihan presiden (pilpres) yang berjalan damai.

Lalu, berapa kurs dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI hari ini, Kamis (29/2/2024)?

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 09.20 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.685 dan harga jual sebesar Rp15.705 berdasarkan e-rate.

Lalu, berdasarkan bank notes, BCA pada pukul 08.01 WIB menetapkan harga beli sebesar Rp15.565 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.865 per dolar AS.

Kurs Beli (Rp) Jual (Rp)

TT Counter 15.565 15.865

E Rate 15.685 15.705

Bank Notes 15.565 15.865

Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pada pukul 09.22 WIB masing-masing sebesar Rp15.690 dan Rp15.715 untuk e-rate.

Kemudian BRI menetapkan harga beli TT counter sebesar Rp15.635 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.785 per dolar AS.

Kurs Beli (Rp) Jual (Rp)

TT Counter 15.635 15.785

E Rate 15.690 15.715

