Layanan Bank Jago (ARTO) Ini Bikin Atur Keuangan UMKM Makin Mudah

Bisnis.com, SURABAYA -- Mengatur dan mengelolah keuangan usaha bagi pelaku UMKM menjadi salah satu kunci keberhasilan usaha. Memisahkan antara rekening usaha dan rekening pribadi menjadi keniscayaan.

Namun, pelaku UMKM tidak perlu membuka rekening baru karena PT Bank Jago Tbk. (ARTO) menyediakan fitur keuangan digital bernama Kantong yang memungkinkan satu akun dapat membuka hingga 60 kantong atau rekening.

Kantong Bank Jago itu berupaya menjawab kesulitan yang sering dihadapi pemilik bisnis yakni harus punya banyak rekening sehingga kadang kurang akurat dalam perencanaan budget. Kantong dari Bank Jago juga dapat membantu transparansi transaksi dengan mitra bisnis, teman dan keluarga.

Digital Lending Go To Market Specialist at Bank Jago, Triyanto Hidayat mengatakan dalam satu akun Bank Jago, pelaku UMKM bisa menggunakan untuk membuka hingga 60 rekening/kantong.

Setiap rekening bisa diatur peruntukannya seperti penyisihan modal, dana liburan, tabungan, bayar tagihan dan pembagian pos pengeluaran lainnya.

"Pisahin keuangan pribadi dan bisnis, catatan keuangan rapi, dan arus pengeluaran sesuai rencana serta tabungan dana darurat bisa diatur melalui kantong," jelasnya di hadapan 46 UKM peserta Upgrade Skill Bersama Tokopedia dan Tiktok di Surabaya, Rabu (15/5/2024).

Sebagai informasi, acara Upgrade Skill Bersama Tokopedia dan Tiktok menjadi ajang membantu meningkatakan kapasitas UMKM memanfaatkan platform digital untuk penjualan online hingga berbagai tips dan trik meningkatkan omzet usaha dengan bantuan teknologi.

Triyanto menjelaskan Kantong dari Bank Jago dapat menjadi pilihan untuk pelaku usaha guna merencanakan keuangan secara lebih baik. Sebagai contoh, fitur dana darurat yang disisihkan secara rutin dapat membantu saat dibutuhkan sehingga tidak mengganggu arus kas usaha.

Menariknya, Kantong dari Bank Jago juga dapat diakses beberapa orang sehingga menjamin transparansi dana dalam suatu usaha yang dirintis bersama.

"Partner bisnis juga bisa melihat satu tabungan yang sama sehingga transaksi jadi lebih transparan. Share akun bisa memudahkan kontrol," paparnya.

Triyanto menjelaskan tidak ada biaya admin dan minimal saldo di Kantong. Pembukaan rekening dapat dilakukan secara online lewat aplikasi dan nasabah juga bisa mendapat kartu debit tanpa biaya dalam proses lanjutan.

Tabungan di Bank Jago juga tunduk aturan OJK dan dijamin LPS sehingga dana nasabah dipastikan aman. "Kalau semisal ponsel hilang, tetap aman uangnya sepanjang PIN tidak diketahui orang lain," tambahnya.

