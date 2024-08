Kurs Dolar AS dan Singapura di BCA, BRI, Mandiri, dan BNI Hari Ini (29/8)

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA – Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) melanjutkan penguatannya pada pembukaan pasar hari ini, Kamis (29/8/2024). Penguatan rupiah terjadi di tengah laju greenback yang mengalami pelemahan.

Mengutip data Bloomberg, rupiah dibuka menguat 8 poin atau 0,05% menuju level Rp15.414 per dolar AS. Indeks dolar AS melemah 0,11% ke posisi 100,98.

Sementara itu, mayoritas mata uang lain di Asia turut dibuka melemah. Won Korea mengalami pelemahan 0,05%, yuan China sebesar 0,01%, dan yen Jepang turun 0,08%. Peso Filipina dan rupee India masing-masing melemah 0,13% dan 0,04%.

Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi mengatakan bahwa dolar berada di dekat level terendahnya selama lebih dari setahun. Hal ini didukung oleh kemungkinan pemangkasan suku bunga AS pada September nanti.

Dia melanjutkan, selama dua tahun terakhir, siklus kenaikan suku bunga yang agresif oleh The Fed dan ekspektasi terhadap seberapa jauh suku bunga AS dapat naik telah menjadi pendorong utama kekuatan dolar.

“Namun, pasar kini sepenuhnya memperhitungkan kemungkinan penurunan suku bunga bulan depan dan melihat pelonggaran sekitar 100 basis poin pada akhir tahun,” ucapnya baru-baru ini.

Sementara itu, Bank Indonesia (BI) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi nasional pada 2024 berkisar antara 4,7% - 5,5%. Angka ini tidak jauh berbeda dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II/2024, yang tercatat 5,05% secara tahunan (year-on-year/YoY).

Jual Beli Dolar AS dan Dolar Singapura di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 10.07 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.400 dan harga jual sebesar Rp15.420 berdasarkan e-rate.

Lalu, berdasarkan bank notes, BCA pada pukul 08.04 WIB menetapkan harga beli sebesar Rp15.280 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.580 per dolar AS.

Nilai tukar dolar Singapura terhadap rupiah di BCA untuk e-rate berada dalam rentang Rp11.818,95 untuk beli dan Rp11.842,34 untuk kurs jual. Pada TT Counter, BCA menetapkan nilai tukar dolar Singapura sebesar Rp11.729,50 untuk beli dan Rp11.968,50 untuk jual.

Kurs Jual Beli Dolar AS dan Dolar Singapura di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pada pukul 09.38 WIB masing-masing sebesar Rp15.380 dan Rp15.408 untuk e-rate. Kemudian BRI menetapkan harga beli pada TT counter sebesar Rp15.270 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.520 per dolar AS.

Sementara itu, BRI menetapkan harga beli dolar Singapura sebesar Rp11.793,57 dan harga jual sebesar Rp11.843,47 berdasarkan e-rate. Kurs dolar Singapura di BRI hari ini untuk TT Counter adalah Rp11.658,37 untuk beli dan Rp12.074,31 untuk kurs jual.

Kurs Jual Beli Dolar AS dan Dolar Singapura di Bank Mandiri Hari Ini

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS untuk special rate pada pukul 08.32 WIB masing-masing sebesar Rp15.420 dan Rp15.440.

Sementara itu, kurs special rate di Mandiri untuk dolar Singapura pada hari ini adalah Rp11.839 untuk beli dan Rp11.862 untuk jual.

Kurs Jual Beli Dolar AS dan Dolar Singapura di BNI Hari Ini

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) pada pukul 10.05 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.398 dan harga jual sebesar Rp15.418 berdasarkan special rates. Selanjutnya, kurs dolar Singapura untuk beli berdasarkan special rates berada pada level Rp11.773 dan jual Rp11.883.