Asosiasi Optimis Fintech P2P Lending Mampu Jaga Pertumbuhan Penyaluran Pinjaman Dua Digit pada 2025

Outstanding pinjaman fintech peer to peer lending (P2P lending) sepanjang 2024 konsisten mencatatkan pertumbuhan tahunan dua digit.

Bisnis.com, JAKARTA - Outstanding pinjaman fintech peer to peer lending (P2P lending) alias pinjaman online sepanjang 2024 konsisten mencatatkan pertumbuhan tahunan dua digit. Terbaru, Outstanding pinjaman P2P lending per September 2024 sebesar Rp74,48 triliun, atau tumbuh 33,73% year on year (yoy).

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) Tiar Karbala mengatakan asosiasi optimis kinerja pembiayaan fintech P2P lending pada 2025 akan melanjutkan tren positif seperti sepanjang 2024 ini.

"Kami tetap optimis dengan proyeksi pertumbuhan. Peningkatan penetrasi internet dan smartphone, pertumbuhan ekonomi yang positif, kebijakan pemerintah yang mendukung fintech, serta permintaan kredit yang masih tinggi, terutama dari UMKM, menjadi faktor penentu," kata Tiar kepada Bisnis, Senin (18/11/2024).

Sebagai strategi untuk tetap bisa menjaga tren positif, Tiar menjelaskan industri P2P lending terus berinovasi dan menjaga kualitas layanan. Hal itu juga diimbangi dengan edukasi untuk meningkatkan kepercayaan dan minat masyarakat.

"Kami juga memperluas jangkauan melalui kerja sama dengan bank dan ekosistem lain, dan menjaga kualitas aset dengan penerapan manajemen risiko yang baik," pungkasnya.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), outstanding pinjaman P2P lending sepanjang 2024 konsisten mencatatkan pertumbuhan dua digit secara tahunan. Selain itu, secara bulanan atau month-to-month (mtm) pembiayaan P2P lending juga terus naik.

Berikut adalah tren peningkatan pembiayaan P2P lending dari Januari hingga September 2024;

1. Januari: Outstanding pinjaman P2P lending per Januari 2024 sebesar Rp60,42 triliun, tumbuh 18,40% yoy

2. Februari: Outstanding pinjaman P2P lending per Februari 2024 sebesar Rp61,10 triliun, tumbuh 21,98% yoy

3. Maret: Outstanding pinjaman P2P lending per Maret 2024 sebesar Rp62,17 triliun, tumbuh 21,85% yoy

4. April: Outstanding pinjaman P2P lending per April 2024 sebesar Rp62,74 triliun, tumbuh 24,16% yoy

5. Mei: Outstanding pinjaman P2P lending per Mei 2024 sebesar Rp64,56 triliun, tumbuh 25,44% yoy

6. Juni: Outstanding pinjaman P2P lending per Juni 2024 sebesar Rp66,79 triliun, tumbuh 26,73% yoy

7. Juli: Outstanding pinjaman P2P lending per Juli 2024 sebesar Rp69,39 triliun, tumbuh 23,97% yoy

8. Agustus: Outstanding pinjaman P2P lending per Agustus 2024 sebesar Rp72,03 triliun, tumbuh 35,62% yoy

9. September: Outstanding pinjaman P2P lending per September 2024 sebesar Rp74,48 triliun, tumbuh 33,73% yoy