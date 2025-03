Adira Finance (ADMF) Umumkan Pengunduran Diri Salah Satu Komisaris

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Emiten multifinance PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk. (ADMF) atau Adira Finance mengumumkan pengunduran diri salah satu komisarisnya.

Dalam keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia (BEI), manajemen Adira menyampaikan Eng Heng Nee Philip mengundurkan diri dari jabatannya selaku komisaris.

"Pada tanggal 17 Maret 2025, Perseroan telah menerima surat permohonan pengunduran diri dari Bapak Eng Heng Nee Philip dari jabatannya selaku Komisaris Perseroan," demikian pernyataan manajemen pada Senin (17/3/2025).

Manajemen juga memastikan pengunduran diri salah satu anggota dewan komisaris tersebut tidak memiliki dampak signifikan terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, ataupun kelangsungan usaha Adira Finance.

Dilansir dari situs resmi Adira, Eng Heng Nee Philip merupakan warga negara Singapura dan pertama kali diangkat sebagai komisaris melalui RUPST 5 Juni 2007. Dia kemudian diangkat Kembali dalam RUPST pada 27 Maret 2024.

Eng menempuh Pendidikan akuntansi di Universitas of New South Wales dan Institute of Chartered Accountant, Australia. Selama menjabat sebagai komisaris ADMF, Eng memiliki tugas utama untuk mengawasi dan memberikan masukan kepada direksi berkaitan dengan masalah ekonomi dan keuangan, manajemen risiko, kebijakan nominasi dan remunerasi, kegiatan operasional, serta penerapan tata kelola perusahaan yang baik.