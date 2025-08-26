Easycash Kucurkan Pembiayaan Rp77,27 Triliun ke 8,4 Juta Pengguna

Easycash telah menyalurkan Rp77,27 triliun ke 8,4 juta pengguna mulai 2017 hingga Juli 2025

Bisnis.com, JAKARTA— Platform pinjaman daring (pindar) PT Indonesia Fintopia Technology (Easycash) telah menyalurkan pembiayaan dengan total akumulatif sebesar Rp77,27 triliun per Juli 2025.

“Sejak berdiri pada 2017, Easycash telah dipercaya oleh lebih dari 8 juta pengguna di seluruh Indonesia, dengan total penyaluran dana mencapai lebih dari Rp77,27 triliun per Juli 2025,” papar Direktur Utama Easycash Nucky Poedjiardjo, dalam siaran pers, Selasa (26/8/2025).

Nucky Poedjiardjo menyebut Easycash mendukung inklusi keuangan nasional melalui penyediaan layanan keuangan yang terjangkau bagi masyarakat, khususnya yang belum terlayani (underserved) maupun yang belum memiliki akses ke layanan perbankan (unbanked).

Easycash juga berpartisipasi dalam Indonesia Digital Bank Summit (IDBS) 2025 yang diselenggarakan oleh Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) di Jakarta, Selasa (19/08/2025). Forum strategis ini mempertemukan lebih dari 400 pemimpin industri, mulai dari regulator, bank, fintech, hingga penyedia teknologi, untuk bersama mengembangkan solusi nyata bagi tantangan keamanan, inklusi, dan transformasi digital dalam sektor keuangan.

Ketua Umum AFTECH Pandu Sjahrir menyampaikan melalui IDBS, AFTECH tidak hanya menghadirkan dialog, tapi juga turut membentuk arah dan solusi nyata untuk kemajuan ekosistem digital Indonesia yang terpercaya.

“AFTECH menginisiasi IDBS untuk mendorong kemitraan strategis yang bisa direplikasi lintas sektor antara bank digital, fintech, regulator, dan sektor riil,” ujar Pandu.

Tahun ini, AFTECH berfokus pada tiga keluaran utama, yakni penguatan ketahanan siber dan pencegahan scam berbasis intelijen bersama, desain produk keuangan yang benar-benar inklusif bagi UMKM dan masyarakat underserved, serta arsitektur kolaborasi yang berkelanjutan.

Nucky Poedjiardjo menuturkan sejalan dengan visi AFTECH, Easycash berkomitmen turut serta dalam ekosistem keuangan digital yang aman, inklusif, dan berkelanjutan. Perusahaan pun memperkuat kolaborasi dengan perbankan, guna memperluas akses pembiayaan yang inklusif sekaligus

Sebagai bagian dari rangkaian IDBS 2025, Easycash juga mendukung penuh Kampanye Nasional Indonesia Merdeka dari Scam yang digagas bersama OJK selaku Ketua dari SATGAS PASTI melalui Indonesia Anti Scam Center (IASC).

Kampanye ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan literasi dan kewaspadaan masyarakat terhadap ancaman penipuan digital, sekaligus mempertegas komitmen industri dalam menghadirkan layanan keuangan digital yang aman, terlindungi, dan berdaya saing global.