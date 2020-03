Di Rumah Aja, Nasabah CIMB Niaga Bisa Pakai Go Mobile

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank CIMB Niaga Tbk. (CIMB Niaga) mendorong nasabah menggunakan layanan perbankan digital Go Mobile untuk menghambat penyebaran virus corona (Covid-19).

Direktur Consumer Banking CIMB Niaga Lani Darmawan mengatakan Go Mobile memiliki fitur-fitur terbaru yang memungkinkan nasabah bisa melakukan berbagai aktivitas dan transaksi perbankan tanpa harus keluar rumah.

Fitur tersebut di antaranya pembukaan deposito online, pembayaran tagihan, transfer dana, serta top-up e-wallet, pulsa, dan listrik.

Menurutnya, para pemegang kartu kredit juga bisa mengakses Go Mobile untuk melakukan aktivasi kartu, blokir kartu, dan membuka blokir kartu kredit, hingga mengubah transaksi menjadi cicilan 0 persen.

"Kami juga telah menghadirkan fitur virtual card number (VCN) yang bisa digunakan nasabah untuk melakukan transaksi belanja di berbagai merchant online mitra CIMB Niaga yang menerima pembayaran melalui kartu debit CIMB Niaga berlogo Mastercard," katanya seperti dikutip dalam rilis, Minggu (22/3/2020).

Selain itu, para nasabah juga dapat memanfaatkan Go Mobile untuk melakukan QR Payment, melunasi tagihan PDAM tanpa perlu mengantri, melihat dan transfer Poin Xtra, serta berbagai solusi finansial lainnya.

Adapun, bagi masyarakat yang belum memiliki rekening dapat mendaftar dan membuka rekening CIMB Niaga untuk pertama kalinya melalui Go Mobile tanpa perlu datang ke kantor cabang.

"Sehingga dengan #dirumahaja, beragam kebutuhan transaksi dapat terpenuhi secara nyaman menggunakan layanan Go Mobile," katanya.

Menurutnya, inovasi perbankan digital melalui Go Mobile mengantarkan bank swasta nasional terbesar kedua di Indonesia dari sisi aset ini meraih Penghargaan The Best in Building Digital Transformation kategori Bank Nasional BUKU 4.

Penghargaan diterima pada ajang Top Digital Company Award 2020 yang diselenggarakan oleh Majalah Marketing, Survey One, dan Frontier Digital di Jakarta, beberapa waktu lalu.

"CIMB Niaga dinilai sebagai perusahaan yang berhasil menjalankan transformasi digital untuk kemudahan layanan nasabah melalui Go Mobile," katanya.