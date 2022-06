Bank Victoria (BVIC) Punya Dirut Baru, Intip Profilnya

Bisnis.com, JAKARTA – Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Bank Victoria International Tbk. (BVIC) menyetujui untuk mengangkat Achmad Friscantono sebagai Direktur Utama Bank Victoria, menggantikan posisi Ahmad Fajar yang mengundurkan diri pada 30 Mei 2022.

Rapat tersebut dihelat pada Jumat (3/6/2022) dan berlangsung mulai pukul 09.44 – 11.08 WIB yang bertempat di Graha BIP, Function Hall Lantai 11, Jakarta.

Mengutip laman resmi Bank Victoria, Kamis (9/6/2022), sebelum diangkat sebagai direktur utama di Bank Victoria, Achmad Friscantono memulai karir di perbankan pada PT Bank Internasional Indonesia Tbk. menjabat sebagai senior assistant manager, Divisi Treasury Bank Internasional Indonesia pada 1990 – 1994.

Lalu, pada tahun 1994 – 1996, Achmad mengemban tugas di PT Bank Namura Internusa sebagai Manager Divisi Treasury. Pada tahun 1996 - 2000 di PT Bank Rama Tbk sebagai Senior Manager Divisi Treasury & Divisi Internasional. Berlanjut 2000 – 2006, dia bekerja sebagai Kepala Risiko Likuiditas (Senior Assistant Vice President) Market & Likuiditas Risiko Divisi di PT Bank Danamon Indonesia Tbk.

Kemudian, 2006 – 2016 mengemban tugas sebagai Treasury & Financial Institution Head (Executive Vice President) di PT Bank Tabungan Pensiun Nasional Tbk. Selanjutnya, dia diangkat sebagai komisaris Utama PT Bank Victoria Syariah pada 2019.

Jika menilik pada jenjang pendidikan, pria berkebangsaan Indonesia ini menyelesaikan pendidikan Bachelor of Science Degree in Agricultural Economics (Business & Industry) University of Wisconsin, Madison, Wisconsin, USA pada 1987 dan master of Business Administration (Marketing) City University, Seattle, Washington, USA pada 1989.

Selain mengangkat Achmad Friscantono sebagai Direktur Utama BVIC, rapat juga menyetujui untuk mengangkat Zaenal Abidin selaku Komisaris Utama dan Adhi Brahmantya selaku Komisaris/Komisaris Independen.

Adapun, pengangkatan ini berlaku efektif terhitung sejak diperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas penilaian kemampuan dan kepatuhan (fit & proper test) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian, berikut adalah susunan terbaru anggota direksi dan dewan komisaris PT Bank Victoria International Tbk. (BVIC) :

Direksi:

Direktur Utama: Achmad Friscantono*

Wakil Direktur Utama: Rusli

Direktur: Lembing

Direktur: Debora Wahjutirto Tanoyo

Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko: Tamunan

Dewan Komisaris

Komisaris Utama: Zaenal Abidin*

Komisaris/Komisaris Independen: Gunawan Tenggarahardja

Komisaris/Komisaris Independen: Adhi Brahmantya*

