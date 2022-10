Adira Finance (ADMF) Juarai Bisnis Indonesia Financial Award (BIFA) 2022

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA — PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk. (ADMF) menjadi pemenang dalam ajang Bisnis Indonesia Financial Award (BIFA) 2022 sebagai The Best Performance Multifinance untuk kategori perusahaan terbuka atau go public.

ADMF mengungguli sejumlah kandidat lain seperti PT Mandala Multifinance Tbk. (MFIN), PT BFI Finance Indonesia Tbk. (BFIN), PT KDB Tifa Finance Tbk. (TIFA), dan PT Batavia Prosperindo Finance Tbk. (BPFI).

Mengutip situs resmi perusahaan, Adira Finance didirikan pada 1990 dan mulai beroperasi pada 1991.

Adira Finance hadir untuk melayani beragam pembiayaan seperti kendaraan bermotor baik baru maupun bekas. Melihat adanya potensi ini, Adira Finance mulai melakukan penawaran umum melalui sahamnya pada 2004 dan Bank Danamon menjadi pemegang saham mayoritas sebesar 75 persen.

Melalui beberapa tindakan korporasi, saat ini Bank Danamon memiliki kepemilikan saham sebesar 92,07 persen atas Adira Finance. Sebagai anak perusahaan Bank Danamon, Adira Finance menjadi bagian dari MUFG Group yang merupakan salah satu bank terbesar di dunia.

Hingga 30 Juni 2022, Adira Finance mengoperasikan 461 jaringan usaha di seluruh Indonesia dengan didukung sekitar 17.000 karyawan, untuk melayani 1,8 juta konsumen dengan jumlah piutang yang dikelola mencapai Rp41,1 triliun.

Adira Finance berhasil memperoleh kenaikan peringkat internasional oleh Lembaga Pemeringkat Moody’s dari Baa2/stable menjadi Baa1/stable pada akhir 2021. Di samping itu, hingga 2022 Adira Finance berhasil mempertahankan peringkat domestik dengan penilaian idAAA/Stable dari lembaga pemeringkat dalam negeri Pefindo, dan peringkat BBB dari lembaga pemeringkat internasional Fitch Rating.

BIFA hadir sebagai bentuk penghargaan individu dan perusahaan finansial yang berhasil mencatatkan kinerja menonjol dan efisiensi tinggi serta konsisten berada dalam koridor praktik berbisnis yang baik.

“Beragam inovasi telah dilakukan oleh perusahaan maupun individu-individu yang terlibat dalam industri keuangan maupun investasi di pasar modal demi meningkatkan efisiensi, menaikkan kinerja, bertahan di tengah pandemi, hingga bertransformasi menyiasati dinamika ekonomi global. Tentu saja, keberhasilan dan kreativitas menghadapi tantangan-tantangan semacam ini layak untuk mendapatkan penghargaan,” ujar Presiden Komisaris Jurnalindo Aksara Grafika (Bisnis Indonesia Group) Hariyadi Sukamdani.

