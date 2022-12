BRI (BBRI) jadi Pengendali Danareksa Investment Management, Masuk Bisnis Reksa Dana

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. atau BRI resmi menjadi pemegang saham pengendali Danareksa Investment Management (DIM) setelah menyelesaikan penandatanganan akta jual beli (AJB) pada 30 November 2022.

Lebih lanjut, pendandatanganan AJB tersebut merupakan proses final dari pembelian 9 juta saham atau setara 30 persen dari total saham Danareksa Investment Management yang dilakukan oleh BRI.

"Perseroan dengan PT Danareksa (Persero) telah menandatangani AJB dalam rangka penyelesaian pembelian 9.000.000 atau 9 juta saham PT Danareksa Investment Management (DIM) atau senilai 30 persen dari seluruh saham DIM yang dimiliki oleh Penjual," tulis BRI dalam keterangan tertulis, dikutip Jumat (2/11/2022).

Dengan demikian, BBRI menjadi pemegang saham pengendali (PSP) dengan kepemilikan sebesar 65 persen.

Adapun, Corporate Secretary PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., Aestika Oryza Gunarto menjelaskan bahwa transaksi yang bersangkutan dilakukan guna menjadi solusi dalam menghadirkan jasa keuangan masyarakat.

"Tujuan transaksi ini adalah sebagai perwujudan atas aspirasi Perseroan dalam menyediakan solusi jasa keuangan yang terintegrasi bagi nasabah," tuturnya dalam keterangan tertulis.

Sejalan dengan hal tersebut, Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia Sunarso mengungkapkan tujuan dari aksi korporasi yang dilakukan BRI ini sejalan dengan visi perseroan menjadi “The Most Valuable Banking Group in South East Asia and Champion of Financial Inclusion” pada tahun 2025.

“Ke depannya, pengembangan DIM akan lebih difokuskan pada segmen ritel sejalan dengan strategi BRI yaitu Go Smaller dengan menyediakan solusi jasa keuangan yang lengkap dan terintegrasi bagi nasabah BRI Group. Selain itu, segmen ini diharapkan dapat menjadi tumpuan DIM untuk tumbuh secara sustainable dan meningkatkan profitabilitas,” imbuhnya dalam keterangan tertulis dikutip pada Jumat (2/12/2022).

Sebelumnya, BBRI kedapatan melakukan transaksi afiliasi senilai Rp360 miliar tersebut pada Kamis (21/7/2022). Untuk diketahui, DIM merupakan perusahaan pengelola investasi baik untuk keperluan nasabah perorangan maupun institusi.

