Lippo Insurance Lepas Seluruh Sahamnya di Bank Nobu (NOBU)

Bisnis.com, JAKARTA - PT Lippo General Insurance Tbk. (LPGI) selaku salah satu pemegang saham di atas 5 persen PT Bank Nationalnobu Tbk. (NOBU) melaporkan telah melepas seluruh portofolionya.

Mengutip pada laporan keterbukaan informasi yang dibagikan perseroan, LPGI melego 337,33 juta (337.332.300) helai saham Bank Nobu dengan harga pelaksanaan sebesar Rp710 per saham.

Adapun, aksi divestasi saham tersebut terjadi pada 29 Maret 2023 dengan status kepemilikan saham yang dilepas merupakan saham langsung.

"Transaksi penjualan saham PT Bank Nationalnobu Tbk. (NOBU) telah kami laporkan melalui surat No. 109/LI-Dir/III/2023 tertanggal 31 Maret 2023 melalui SPE-IDX e-Reporting," jelas manajemen LPGI, dikutip Minggu (25/6/2023).

Sementara itu, mengacu pada laporan bulanan registrasi pemegang efek NOBU, per 28 Februari 2023 portofolio LPGI tercatat sebesar 6,38 persen dengan total kepemilikan 337,33 juta saham.

Terbaru, hingga 31 Mei 2023 Bank Nobu melaporkan tersisa 8 pemegang saham dengan kepemilikan di atas 5 persen. Di antaranya yakni PT Putera Mulia Indonesia sebagai pemegang saham pengendali dengan kepemilikan sebesar 21,92 persen, PT Prima Cakrawala Sentosa 16,44 persen dan PT Matahari Departement Store Tbk. (LPPF) 13,78 persen.

Kemudian, PT Star Pacific Tbk. (LPLI) dengan kepemilikan sebesar 11,77 persen, OCBC Securities Co. Ltd. 9,77 persen, Nomura Securities Co. Ltd. 8,11 persen serta PT Inti Anugerah Pratama sebesar 6,38 persen.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News