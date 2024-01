Bank Muamalat Genjot Pengguna Aktif Mobile Banking, Begini Strateginya

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Muamalat Indonesia Tbk terus mengoptimalkan layanan di aplikasi mobile banking, yakni Muamalat DIN dengan menambah berbagai fitur terbaru.

Tercatat, sejak pertama kali diluncurkan pada November 2019, Muamalat DIN telah diunduh lebih dari 500.000 kali dengan lebih dari 480.000 pengguna aktif

Direktur Operasi dan Digital Bank Muamalat Wahyu Avianto mengatakan, pihaknya terus melakukan inovasi digital seiring dengan perubahan perilaku nasabah yang lebih memilih menggunakan smartphone untuk melakukan beragam transaksi perbankan.

“Oleh karena itu, kami terus memperkaya fitur di Muamalat DIN, termasuk di dalamnya fitur Islami yang sejalan dengan kebutuhan nasabah Bank Muamalat,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (18/1/2024).

Saat ini sudah tersedia 196 fitur di Muamalat DIN, bertambah lebih dari dua kali lipat dibandingkan tahun 2022 yang sebanyak 81 fitur.

Teranyar, Muamalat merilis fitur bernama Hijrah Lounge yang berisi konten-konten Islami yang juga bisa diakses oleh non nasabah Bank Muamalat. Di dalam Hijrah Lounge juga terdapat fitur Hijrah Tour yang dapat digunakan untuk melakukan pembelian paket umrah.

Wahyu melanjutkan, pada akhir tahun lalu Bank Muamalat juga memperkenalkan fitur Pemesanan dan Manajemen Kartu di aplikasi Muamalat DIN. Dengan menggunakan fitur ini nasabah dapat melakukan pemesanan kartu Shar-E Debit Muamalat

Selain itu, Bank Muamalat juga mendorong peningkatan pembukaan rekening secara online melalui fitur digital customer on board. Adapun, pembukaan rekening secara online via Muamalat DIN telah mencapai rata-rata 300 rekening per hari atau meningkat lebih dari tiga kali lipat.

