Tugu Insurance Raih Rating A- (Excellent) Selama 8 Tahun Berturut-turut

Bisnis.com, JAKARTA - PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk (Tugu Insurance) kembali berhasil meraih prestasi yang membanggakan, Tugu Insurance meraih predikat Financial Strength Rating A- (Excellent) dan the Long-Term Issuer Credit Rating of “a-” (Excellent) dari lembaga pemeringkat di bidang asuransi asal Amerika, AM Best, untuk kedelapan kali berturut-turut. Predikat Rating A- (Excellent) didapatkan Tugu Insurance pertama kali tahun 2016, dan hingga kini predikat ini bisa dipertahankan oleh Emiten Anak BUMN PT Pertamina (Persero) yang memiliki kode saham TUGU, dan bahkan kali ini juga dilengkapi dengan perolehan predikat Indonesia National Scale Rating (NSR) of aaa.ID (Exceptional).

Pengumuman hasil rating global ini disampaikan dalam rilis yang dikeluarkan oleh AM Best, sebagai lembaga pemeringkat kredit global dan penyedia analisis data dengan spesialisasi pada industri perasuransian. Berkantor pusat di Amerika Serikat (berdiri sejak tahun 1899) AM Best melakukan pemeringkatan di lebih dari 100 negara dengan kantor regional di London, Amsterdam, Dubai, Hong Kong, Singapura dan Mexico City. Setiap tahun, AM. Best memberikan penilaian kepada lebih dari 16,000 perusahaan asuransi di seluruh dunia.

Dalam rilisnya, Tugu Insurance dinilai oleh AM Best sebagai grup asuransi besar di Indonesia, berdasarkan pangsa pasar asuransi non-jiwa dalam negeri. Tugu Insurance memiliki posisi pasar yang kuat dalam asuransi komersial dan industri, diantaranya segmen bisnis energi, penerbangan dan perkapalan, serta dari bisnis afiliasi dari Group Pertamina.

Presiden Direktur Tugu Insurance, Tatang Nurhidayat, menyatakan kebanggaannya atas Rating A- (Excellent) yang didapatkan. Apalagi predikat ini berhasil dipertahankan selama 8 tahun berturut-turut. “Penghargaan ini membuktikan implementasi strategi bisnis yang dilakukan oleh Tugu Insurance telah berada pada jalur yang benar. Kami selama ini terus berinovasi melalui produk maupun layanan dengan tetap memperhitungkan resiko secara ketat” jelas Tatang.

AM Best menilai Tugu Insurance memiliki kekuatan neraca keuangan yang sangat baik (very strong) didukung oleh tingkat risiko investasi yang moderat dan aset reasuransi yang dalam penilaian AM Best memiliki kualitas kredit yang baik.

“Prestasi kinerja Tugu Insurance yang berhasil mempertahankan predikat A- (Excellent) selama delapan tahun berturut-turut adalah bukti stabilitas kekuatan keuangan dan komitmen perusahaan untuk terus tumbuh berkelanjutan memberikan banyak kemanfaatan bagi segenap Stakeholders sambil tetap memperhatikan tingkat risiko bisnis dari seluruh aspek operasional” tutup Tatang.

