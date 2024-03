Tugu Insurance Kembali Raih Indonesia Excellence GCG Awards 2024

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk (Tugu Insurance) kembali sukses meraih penghargaan atas komitmen penerapan Good Corporate Governance (GCG) dalam setiap aspek operasional bisnis perusahaannya

Emiten Anak BUMN PT Pertamina Persero yang memiliki kode saham TUGU ini berhasil meraih predikat sebagai Indonesia Excellence Good GCG Ethics in Enhancing Corporate Positive Performance kategori General Insurance. Pada 5 Maret lalu untuk ketiga kalinya Warta Ekonomi kembali menggelar penghargaan Indonesia Excellence Good Corporate Governance Awards 2024 dengan mengangkat tema GCG Innovation for Better Implementation in Business Ethics and Sustainability, penghargaan ini diberikan bagi para perusahaan yang dengan konsisten menerapkan GCG dalam mengelola kegiatan perusahaannya.

Adapun metode penilaian yang digunakan adalah metode desk research oleh fungsi litbang dan Dewan Juri guna menilai kinerja perusahaan berdasarkan laporan keuangan, laporan tahunan dan laporan keberlanjutan yang dipublikasikan perusahaan, serta melalui metode media monitoring untuk melihat berbagai sentimen positif terkait dengan implementasi GCG pada kegiatan perusahaan yang muncul di media mainstream, dengan indikator penilaian berdasarkan lima prinsip tata kelola perusahaan yang baik, yaitu transparansi, independensi, responsibilitas, akuntabilitas, serta kewajaran dan kesetaraan.

Dalam kesempatan yang sama Edi Yoga Prasetyo selaku Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko Tugu Insurance menyampaikan apresiasinya untuk acara ini.

“Penghargaan kedua kalinya selama 2 tahun berturut - turut yang kami terima ini pastinya menjadi tambahan semangat motivasi kami untuk terus meningkatkan kinerja maupun layanan optimal dengan landasan prinsip tata kelola perusahaan yang baik serta menjalani praktik bisnis yang bertanggung jawab dan transparan di industri asuransi umum nasional yang sangat kompetitif. Komitmen pengelolaan Good Corporate Governance (GCG) sangat penting upaya menjaga berkelanjutan bisnis perusahaan” jelas Yoga.

Adapun di tahun lalu, Tugu Insurance telah menerima penghargaan di kategori yang sama dari Warta Ekonomi dengan predikat Indonesia Excellence Good Corporate Governance Ethics in Providing Precise and Reliable Insurance Services.

