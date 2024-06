Kurs Dolar AS di BCA, BRI, Mandiri dan BNI Hari Ini (21/6), Tembus Rp16.600

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA – Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dibuka melemah pada perdagangan Jumat (21/6/2024) dan menyentuh level Rp16.475. Pelemahan terjadi di tengah greenback yang mencatatkan kenaikan.

Mengutip data Bloomberg, rupiah dibuka melemah 45 poin atau 0,27% menuju level Rp16.475 per dolar AS. Adapun indeks dolar AS meningkat 0,03% ke posisi 105,61.

Pada saat bersamaan, mata uang lain di Asia mayoritas melemah. Yen Jepang, misalnya, melemah 0,02% lalu won Korea 0,38%, dan rupee India sebesar 0,23%. Adapun baht Thailand, serta ringgit Malaysia masing-masing melemah 0,02% dan 0,11%.

Direktur PT Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi memproyeksikan rupiah bergerak fluktuatif tetapi ditutup melemah di rentang Rp16.420 – Rp16.500 per dolar AS pada hari ini.

Adapun, keputusan BI mempertahankan suku bunga acuan sejalan dengan kebijakan moneter yang pro stabilitas dan merupakan langkah pre-emptive dan forward looking untuk memastikan inflasi sesuai sasaran 2,5% ± 1% pada 2024 dan 2025.

“Kebijakan ini akan didukung dengan penguatan operasi moneter untuk memperkuat efektivitas stabilitas rupiah dan masuknya aliran modal asing,” kata Ibrahim pada Kamis (20/6/2024).

Ibrahim menyampaikan bahwa BI memperkirakan ekonomi global akan tumbuh lebih tinggi dari perkiraan sebelumnya, mencapai 3,2% pada 2024.

Peningkatan didorong oleh pertumbuhan ekonomi yang lebih baik di India dan Tiongkok, meskipun ketidakpastian pasar keuangan global tetap tinggi di tengah prospek perekonomian dunia yang lebih kuat.

Lantas, berapa kurs dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI hari ini, Jumat (21/6/2024)?

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 09.31 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.453 dan harga jual sebesar Rp16.473 berdasarkan e-rate.

Lalu, berdasarkan bank notes, BCA pada pukul 08.13 WIB menetapkan harga beli sebesar Rp16.330 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.630 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pada pukul 09.29 WIB masing-masing sebesar Rp16.445 dan Rp16.470 untuk e-rate.

Kemudian BRI menetapkan harga beli TT counter sebesar Rp16.395 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.545 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di Bank Mandiri Hari Ini

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) pada pukul 09.34 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.465 dan harga jual sebesar Rp16.485 berdasarkan e-rate.

Sementara Bank Mandiri menetapkan harga beli bank notes senilai Rp16.250 per dolar AS dan harga jual senilai Rp16.600 per dolar AS

Kurs Jual Beli Dolar AS di BNI Hari Ini

Adapun, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS untuk e-rate pada pukul 09.35 WIB masing-masing sebesar Rp16.451 dan Rp16.471.

Untuk bank notes BNI pada 09.35 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.335 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.495 per dolar AS.

