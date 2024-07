Cek Kurs di BCA, BRI, Bank Mandiri dan BNI Saat Rupiah Menguat Awal Pekan, Senin (1/7)

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dibuka menguat ke level Rp16.350 pada perdagangan hari ini, Senin (1/7/2024). Rupiah menguat di tengah pelemahan dolar AS.

Mengutip data Bloomberg pukul 15.00 WIB, rupiah dibuka menguat 0,15% ke Rp16.350 per dolar AS. Adapun indeks dolar AS melemah 0,23% ke 105,62.

Bersamaan dengan rupiah, beberapa mata uang kawasan Asia Pasifik dibuka menguat. Mata uang yang dibuka menguat tersebut di antaranya adalah yen Jepang menguat 0,01%, dolar Singapura naik 0,09%, peso Filipina naik 0,13%, rupee India naik 0,09%, ringgit Malaysia naik 0,05%, dan baht Thailand naik 0,14%.

Sementara itu, mata uang di Asia lainnya dibuka melemah seperti dolar Taiwan turun 0,14%, won Korea Selatan turun 0,10%, dan yuan China yang turun 0,0003 poin terhadap dolar AS.

Sebelumnya, Direktur PT Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi memperkirakan mata uang rupiah akan ditutup menguat pada rentdang Rp16.320-Rp16.410 per dolar AS.

Ibrahim mengatakan sentimen global datang dari arus masuk ke dolar, terutama didorong oleh antisipasi data indeks harga PCE, yang akan dirilis pada hari Jumat.

Angka tersebut merupakan ukuran inflasi pilihan The Fed, dan diperkirakan akan menjadi faktor dalam sikap bank sentral terhadap suku bunga.

Lalu, berapa kurs dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI pada awal pekan (1/7/2024)?

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 09.34 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.362 dan harga jual sebesar Rp16.398 berdasarkan e-rate.

Lalu, berdasarkan bank notes, BCA pada pukul 08.08 WIB menetapkan harga beli sebesar Rp16.205 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.505 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pada pukul 09.23 WIB masing-masing sebesar Rp16.350 dan Rp16.375 untuk e-rate.

Kemudian BRI menetapkan harga beli TT counter sebesar Rp16.295 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.445 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di Bank Mandiri Hari Ini

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) pada pukul 08.44 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.350 dan harga jual sebesar Rp16.370 berdasarkan e-rate.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BNI Hari Ini

Adapun, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS untuk e-rate pada pukul 09.35 WIB masing-masing sebesar Rp16.361 dan Rp16.381.

Untuk bank notes BNI pada 09.35 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.210 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.510 per dolar AS.