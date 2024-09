Bank Mandiri Gelar Livin' Gamers Festival 2024, Hadirkan Beyond Banking

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Menyambut semangat perayaan HUT ke-26, Bank Mandiri menggelar Livin’ Gamers Festival 2024, sebuah ajang yang ditujukan bagi para pecinta gim dan komunitas e-sports di Indonesia. Berkolaborasi dengan salah satu game developer terkemuka di Indonesia, Level Infinite, event ini akan diadakan pada tanggal 20-22 September 2024 di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, dengan mengusung tema “Carnival of Kings”.

Corporate Secretary Bank Mandiri Teuku Ali Usman menjelaskan, festival ini merupakan langkah nyata Bank Mandiri dalam mendukung kreativitas anak muda sekaligus membangun semangat kompetitif di kalangan generasi digital. Tak hanya itu, lewat festival ini, Bank Mandiri ingin menghadirkan pengalaman perbankan yang adaptif dan solutif bagi generasi muda, khususnya para gamer, dengan menawarkan solusi keuangan digital yang sesuai dengan gaya hidup mereka.

“Inisiatif ini sejalan dengan strategi bisnis beyond banking Bank Mandiri untuk menjadi one stop solution kebutuhan lifestyle dengan hadir dalam ekosistem para gamers Indonesia, sekaligus memperkenalkan produk dan layanan digital kami, yaitu Livin’ by Mandiri khususnya melalui fitur Sukha,” ungkap Ali Usman dalam keterangan resminya, Selasa (17/9).

Dalam festival ini, pengunjung dapat berpartisipasi dalam berbagai aktivitas, mulai dari pameran komunitas gim, permainan karnaval, hingga kompetisi cosplay. Pengunjung juga bisa menyaksikan langsung Final Stage Honor of Kings Championship 2024 Indonesia Qualifier yang akan menjadi panggung untuk menentukan siapa yang berhak mewakili Indonesia dalam kompetisi internasional dari game Honor of Kings yang merupakan game MOBA nomor satu di dunia dan sangat populer di Indonesia dengan lebih dari 10 juta pemain.

Untuk pembelian tiket Livin’ Gamers Festival 2024 dapat dilakukan secara Rp0* melalui fitur Livin’ Sukha yang ada di aplikasi Livin’ by Mandiri mulai 13–22 September 2024. Fitur Livin’ Sukha sendiri telah menjadi platform andalan bagi nasabah untuk mengakses berbagai layanan gaya hidup, mulai dari pembelian tiket transportasi, konser, hingga voucher gim, semuanya dalam satu aplikasi.

Dengan adanya integrasi antara fitur Livin’ Sukha dan industri gaming, Bank Mandiri tidak hanya memberikan kemudahan transaksi, tetapi juga menghadirkan pengalaman yang seamless bagi para gamer dalam memenuhi kebutuhan hiburan mereka. Transaksi juga semakin fleksibel dengan adanya pilihan sumber dana yaitu Tabungan, Kartu Kredit, dan Paylater.

Sementara itu, Country Head Level Infinite Indonesia, Agung Chaniago menyatakan kegembiraannya atas kolaborasi ini. Harapannya, event ini dapat menjadi ajang tahunan yang berkelanjutan yang tidak hanya memperkuat ekosistem gaming di Indonesia, tetapi juga menciptakan kesempatan bagi para player pemula maupun pro untuk menikmati pengalaman bermain gim yang lebih menyeluruh, dengan kemudahan transaksi melalui fitur Livin’ Sukha.

Kolaborasi antara Level Infinite dan Bank Mandiri dalam Livin' Gamers Festival 2024 merupakan langkah strategis untuk menghadirkan hiburan dan pengalaman berkualitas bagi komunitas gamer Indonesia. "Melalui sinergi ini, kami tidak hanya berkomitmen untuk mengembangkan ekosistem esports dan gaming, namun juga merayakan semangat kompetisi dalam Final Stage Honor of Kings Championship 2024 Indonesia Qualifier, sebuah ajang prestisius yang akan menjadi penentu wakil Indonesia di panggung esports dunia," ujar Agung.

Lebih lanjut Ali menegaskan, Bank Mandiri akan terus menghadirkan inovasi yang dapat memenuhi kebutuhan nasabah secara holistik dan memberikan pengalaman beyond banking dengan layanan yang adaptif dan solutif.

Sebagai informasi, sejak diluncurkan pada Oktober 2021, Livin’ by Mandiri telah menunjukkan pertumbuhan yang mengesankan. Hingga Agustus 2024, aplikasi ini telah menembus 27 juta pengguna, naik 33% secara year-on-year (YoY). Dari jumlah tersebut, total nilai transaksi yang dicapai juga sangat mengesankan, mencapai Rp2.589 Triliun dengan volume transaksi sebesar 2,4 miliar transaksi secara year to date (ytd).