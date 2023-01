Rupiah Menguat, Cek Kurs Dolar di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI di Awal Pekan Ini (9/1/2023)

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dibuka menguat ke level 15.572 pada perdagangan awal pekan ini (9/1/2023).

Rupiah menguat di tengah pelemahan dolar AS. Mengutip data Bloomberg pukul 15.00 WIB, rupiah dibuka menguat 0,38 persen ke Rp15.572 per dolar AS. Adapun indeks dolar AS melemah 0,53 persen ke 103,97.

Bersamaan dengan rupiah, beberapa mata uang kawasan Asia Pasifik dibuka menguat. Mata uang yang dibuka menguat tersebut di antaranya adalah yen Jepang menguat 0,26 persen, won Korea Selatan naik 1,57 persen, dan yuan China naik 0,43 persen.

Begitu juga dengan mata uang negara tetangga yang menguat seperti ringgit Malaysia naik 0,71 persen, dolar Singapura naik 0,52 persen, peso Filipina 0,78 persen, dan baht Thailand menguat 0,50 persen.

Macro Strategist Samuel Sekuritas Lionel Priyadi memperkirakan rupiah berpotensi terapresiasi hari ini ke rentang Rp15.550-15.650 per dolar AS, karena pelemahan indeks dolar sebesar 1,1 persen menjadi 103,9 pada akhir pekan lalu.

Lionel menuturkan sentimen datang dari dimulainya resesi ekonomi Amerika Serikat berdasarkan data PMI non-manufaktur ISM, telah memicu bullish rally di pasar saham dan obligasi global.

Dari dalam negeri, sentimen datang dari kabar cadangan devisa Desember 2022 yang naik menjadi US$137,2 miliar. Nilai ini naik dibandingkan bulan November 2022 sebesar US$134 miliar dan setara dengan 6 bulan impor, atau 5,9 bulan impor dan pembayaran utang jangka pendek.

Kenaikan ini disebabkan oleh penarikan pinjaman pemerintah maupun arus masuk modal asing ke pasar obligasi domestik.

Lantas, berapa kurs dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI hari ini (9/1/2023)?

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 09.18 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.554 dan harga jual sebesar Rp15.574 berdasarkan e-rate.

Lalu, berdasarkan bank notes, BCA pada pukul 08.18 WIB menetapkan harga beli sebesar Rp15.419 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.719 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) TT Counter 15.419 15.719 E-rate 15.554 15.574 Bank Notes 15.419 15.719

Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pada pukul 09.30 WIB masing-masing sebesar Rp15.554 dan Rp15.579 untuk e-rate.

Kemudian BRI menetapkan harga beli TT counter sebesar Rp15.475 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.675 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) TT Counter 15.475 15.675 E Rate 15.554 15.579

Kurs Jual Beli Dolar AS di Bank Mandiri

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) pada pukul 09.06 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.575 dan harga jual sebesar Rp15.595 berdasarkan e-rate.

Lalu, Bank Mandiri menetapkan bank notes dengan harga beli sebesar Rp15.375 per dolar AS, sedangkan harga jual sebesar Rp15.725 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di Bank Mandiri Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) TT Counter 15.375 15.725 E Rate 15.575 15.595 Bank Notes 15.375 15.725

Kurs Jual Beli Dolar AS di BNI

Adapun, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS untuk e-rate pada pukul 09.30 WIB masing-masing sebesar Rp15.624 dan Rp15.644

Untuk bank notes BNI pada 09.20 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.440 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.790 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BNI Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) TT Counter 15.440 15.790 E Rate 15.624 15.644 Bank Notes 15.440 15.790

