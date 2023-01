Profil Teguh Budiman, Direktur Utama Tugu Reasuransi (Tugure) yang Baru

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA — Pemegang saham PT Tugu Reasuransi Indonesia (Tugure) menetapkan Teguh Budiman sebagai direktur utama perseroan yang baru dalam rapat umum pemegang saham, Senin (9/1/2023).

Presiden Komisaris Tugure Syaiful Azhar menuturkan penunjukan Teguh sebagai penyegaran organisasi setelah sebelumnya dipimpin oleh Adi Pramana selama 4 tahun terakhir.

"Di tengah kondisi eksternal yang sedang tidak baik, Manajemen Tugure sejauh ini telah berhasil memperbaiki kondisi Internal Perusahaan menjadi lebih baik dari sebelumnya.Pak Adi telah mampu menjadi nahkoda yang baik bagi Tugure dalam menghadapi badai pandemi Covid-19 dan kami berharap tongkat estafet ini dapat dilanjutkan oleh Pak Teguh selaku Presiden Direktur Tugure" tambah Syaiful.

Sebelum diangkat menjadi Direktur Utama Tugure, Teguh Budiman menjabat sebagai Direktur PT Jamkrida Jabar pada 2020-2021, Direktur Pemasaran PT Asuransi Bangun Askrida pada 2018, komisaris Jamkrida Jabar 2012-2016. Saat memimpin Jamkrida Jabar, Teguh meraih penghargaan The Most Support CEO for SMEs Strengthen in Regional dari Bisnis Indonesia Award (BIA) 2021.

Dalam riwayat pendidikannya, Teguh telah menyelesaikan S3 manajemen bisnis di Universitas Padjajaran pada 2020 lalu. Gelar magister juga diperoleh dari kampus ini. Sedangkan pendidikan S1 diselesaikan di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Cirebon pada 2004.

Dengan demikian susunan terbaru jajaran Direksi Tugure adalah sebagai berikut :

Presiden Direktur : Teguh Budiman*

Direktur Keuangan : Dradjat Irwansyah

Direktur Teknik : Fadlil Iswahyudi

Direktur Operasional : Erwin Basri

*Dalam proses persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

