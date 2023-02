Jalin Akselerasi Transformasi Digital Perbankan Daerah

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - PT Jalin Pembayaran Nusantara (Jalin) dan PT Synxchro Digitaltransformasi Indonesia mendorong percepatan digitalisasi ekonomi dan keuangan di Indonesia dari bank daerah.

Direktur Utama Jalin Ario Tejo Bayu Aji mengatakan kegiatan tersebut dilakukan melalui Jalin BPD Forum untuk membahas berbagai isu strategis yang dihadapi perbankan daerah dalam mengakselerasi transformasi digital, khususnya melalui pengembangan Open Application Programming Interface (API) Pembayaran.

“Melalui kesempatan ini, kami mengajak BPD untuk saling berkolaborasi antar institusi guna menciptakan kenyamanan dalam penyelenggaraan sistem pembayaran bagi masyarakat, khususnya nasabah BPD” ujar Ario, Rabu (15/2/2023).

Dia menambahkan pemanfaatan open banking yang terus bertumbuh membuka banyak kesempatan bagi pelaku keuangan seperti perbankan dan fintech untuk mengeksplorasi model bisnis yang berbasis sharing infrastruktur demi efisiensi biaya operasional.

Ario menuturkan bahwa seiring dengan banyaknya layanan pendukung finansial yang dapat diakses menggunakan API, dibutuhkan sebuah solusi teknologi yang dapat mengkoneksikan berbagai layanan yang dimiliki pelaku industri dalam satu platform yang easy to access dan easy to use.

Kebutuhan finansial ini memotivasi Jalin untuk turut mengembangkan solusi Open API Jalin yang dapat mengkoneksikan ekosistem finansial seperti institusi keuangan dan perbankan, e-commerce, korporasi, asuransi, fintech dan lainnya, ke ekosistem non finansial seperti merchant, biller, maupun public services.

Sebelumnya Jalin juga telah mengembangkan layanan Payment Integrator yang dibangun sesuai dengan standar Standar Nasional Open API Pembayaran (SNAP).

Dalam kesempatan yang sama, Head of Digital Product & Technology Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) Tata Martadinata menjelaskan inisiatif SNAP yang ditetapkan Bank Indonesia sebagai jawaban atas isu masih minimnya pengetahuan pelaku industri dalam mengelola API yang baik dan berkelanjutan.

"Standardisasi ini dilakukan demi mendukung ekonomi keuangan digital melalui interlink antara bank termasuk Bank Daerah/BPD dengan fintech untuk meningkatkan efisiensi sistem pembayaran," ujarnya.

Dia berharap pengenalan SNAP melalui kegiatan ini juga bisa meningkatkan literasi perbankan daerah akan sistem Open API sehingga BPD tidak kalah bersaing dengan pemain-pemain besar nasional terutama di regionalnya.

