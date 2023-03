Incar Pasar Bank Digital Lebih Besar, Ini Strategi Bank Jago

Bisnis.com, JAKARTA – Pemilik rekening bank digital di Indonesia tembus 47,7 juta pada 2021. Hal ini melecut Bank Jago untuk menyajikan banyak layanan yang mempermudah nasabah.

Kemajuan teknologi dan moderenisasi di Indonesia telah membawa angin segar bagi perkembangan industri perbankan digital tanah air. Melansir hasil survei dari Finder.com, ditemukan hasil bahwa jumlah pemilik rekening bank digital di Indonesia mencapai 47,7 juta pada tahun 2021.

Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara dengan tingkat penetrasi bank digital terbesar kedua di dunia sekaligus menunjukkan betapa pesatnya pertumbuhan industri perbankan digital di Indonesia.

Menurut Personal Financial Services Report McKinsey di tahun yang sama, 78 persen pelanggan Indonesia aktif menggunakan bank digital dalam keseharian mereka, naik drastis dari 57 persen pada tahun 2017. Selain itu, 47 persen responden juga tertarik untuk memindahkan rekening ke bank digital karena kemudahan yang ditawarkan.

Untuk mendukung peningkatan adopsi layanan perbankan digital ini, Bank Jago sebagai bank berbasis teknologi yang tertanam dalam ekosistem digital Indonesia mengeluarkan berbagai inovasi yang dapat membantu mengelola keuangan nasabah dengan lebih baik.

Dalam acara “The Future of Fintech: How Emerging Technologies are Changing Financial Management” yang diadakan pada pekan lalu, Bank Jago memaparkan bagaimana perkembangan teknologi dapat membantu nasabah dalam pengalokasian anggaran, pencatatan transaksi, hingga pembelian produk finansial.

Sebagai life-centric finance solution, Bank Jago terus berupaya untuk memahami kebutuhan masyarakat termasuk tantangan finansial yang seringkali dialami dalam keseharian mereka.

"Banyak nasabah bank yang menginginkan cara lebih praktis untuk mengalokasikan tabungan, mulai dari merencanakan keuangan hingga mengalokasikan dana untuk berbagai kebutuhan, misalnya untuk keperluan transportasi, hiburan, atau tabungan jangka panjang," jelas Irene Santoso, Head of Consumer Business Customer Value Management PT Bank Jago Tbk., dikutip pada Senin (27/3/2023).

Lebih jauh, dia menjelaskan Fitur Kantong (Pockets) pada aplikasi Jago memungkinkan nasabah untuk mengatur Kantong yang berbeda-beda untuk masing-masing tujuan, di mana mereka bisa membuka hingga 40 ‘Kantong’. Pengguna bisa memilih Kantong mana yang terhubung ke kartu debit, mengatur limit bayar, mengunci Kantong untuk mendapatkan bunga lebih besar, atau membuka Kantong Bersama agar bisa menabung dengan pasangan, keluarga, atau teman-teman.

Sejalan dengan arus perputaran uang yang semakin terdigitalisasi, penggunaan uang tunai sebagai alat transaksi pun berkurang. McKinsey melaporkan, lebih dari setengah (55 persen) responden menggunakan uang tunai kurang dari 30 persen untuk keperluan mingguannya. Selebihnya, mayoritas transaksi dilakukan melalui mobile ataupun internet banking.

Melihat hal tersebut, Bank Jago juga menyediakan fitur QRIS yang terhubung dengan Kantong Jago yang memungkinkan nasabah untuk melakukan pembayaran dengan mudah dan cepat. Selain lebih mudah mengatur pengeluaran, nasabah juga bisa lebih disiplin dalam mengatur pengeluaran sesuai budget yang ditentukan di Kantong Jago.

Inovasi ini merupakan upaya Bank Jago untuk menjadi mitra perbankan yang memahami kebutuhan pengguna dan mempermudah manajemen keuangan pribadi mereka. Fitur aplikasi Jago membuat nasabah lebih praktis bertransaksi & menabung, sesuai dengan cara mereka, bersama orang-orang terdekat.

