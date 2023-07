Melesat Dua Kali Lipat, Bank Oke (DNAR) Raup Laba Bersih Rp11,45 Miliar Semester I/2023

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Oke Indonesia Tbk. (DNAR) mencatatkan pertumbuhan laba pesat 122,76 persen atau dua kali lipat secara tahunan (year on year/yoy) menjadi Rp11,45 miliar pada semester I/2023.

Berdasarkan laporan keuangan, laba Bank Oke ditopang oleh pertumbuhan pendapatan bunga bersih (net interest income/NII) 38,99 persen yoy menjadi Rp293,62 miliar pada Juni 2023.

Emiten bank berkode DNAR ini pun telah mencatatkan perbaikan rasio profitabilitasnya. Rasio imbal balik ekuitas (return on equity/ROE) naik 31 bps menjadi 0,66 persen. Lalu, rasio imbal balik aset (return on asset/ROA) bank naik 6 bps menjadi 0,27 persen.

Dari sisi intermediasi, bank besutan korporasi keuangan Korea Selatan ini telah menyalurkan kredit Rp8,57 triliun dalam enam bulan pertama tahun ini, tumbuh 27,71 persen yoy. Bank Oke dikendalikan oleh APRO Financial Co. Ltd dengan porsi kepemilikan sebesar 93,4 persen.

Aset DNAR juga naik 25,49 persen yoy menjadi Rp10,68 triliun pada semester I/2023.

Akan tetapi, kualitas aset bank memburuk. Rasio kredit bermasalah (nonperforming loan/NPL) gross Bank Oke naik dari 3,23 persen pada Juni 2022 menjadi 3,6 persen pada Juni 2023. NPL nett juga naik dari 2,3 persen pada Juni 2022 menjadi 2,69 persen pada Juni 2023.

Dari sisi pendanaan, DNAR telah meraup dana pihak ketiga (DPK) sebesar Rp5,96 triliun, naik 19,91 persen yoy. Bank juga telah meraup dana murah atau current account savings account (CASA) sebesar Rp928,38 miliar pada kuartal II/2023.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News