Target Million Dollar Round Table (MDRT) 2022 Jangkau 6.200 Peserta

Bisnis.com, JAKARTA - Million Dollar Round Table (MDRT) Indonesia 2022 menargetkan mengumpulkan 6.200 peserta dalam pertemuan tahunan yang diselenggarakan pada 28 Juli 2022 mendatang.

Syarat untuk meraih MDRT adalah premi tahun pertama sebesar Rp523 miliar pada 2022. Sebelumnya pada 2021, batas penghasilan premi ini sebesar Rp483 juta. Jenjang karir MDRT yakni selanjutnya Court Of the Table dengan penghasilan tiga kali syarat MDRT. Sedangkan agen asuransi paling elit dari kelompok MDRT adalah Top Of the Table (TOT) dengan syarat premi tahun pertama enam kali syarat MDRT. Premi ini merupakan penjualan pribadi dan dihitung dari first year collected premium (premi tahun pertama yang terkumpul).

“Kami percaya bila semua elemen bangsa bisa saling bergandengan tangan, yakni pembuat regulasi, perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, agen, nasabah asuransi, dan lainnya maka kita akan bisa kembali bangkit dan lebih kuat lagi sebagai satu bangsa, Indonesia. Together We Rise digambarkan seperti balon udara yang sedang mengudara terus melambung tinggi ke atas, harapannya, tahun ini tentu kita semua bisa bangkit dan berkarya kembali secara lebih maksimal,” papar Committee Chair of MDRT Day Indonesia 2022 Kennedy Sumarlie dalam konferensi pers, Selasa (28/6/2022).

Diselenggarakan secara hybrid (offline dan online), MDRT Day Indonesia 2022 menargetkan peserta online mencapai 6.000 peserta, dan peserta offline ditargetkan hanya 200 peserta.

Para agen asuransi untuk mengambil banyak manfaat dan ide-ide terbaik yang dapat diaplikasikan dan bisa menjadi booster produktifitas sepanjang 2022. MDRT tidak hanya mengenai produksi pribadi (personal selling), tapi MDRT mengajarkan mengenai leadership sebagai bagian dari karir. Oleh karena itu seminar ini juga terbuka untuk diikuti semua lapisan masyarakat,” imbuh Kennedy.

Acara temu MDRT 2022 ini menghadirkan enam pembicara, juga tersedia ruang diskusi ide singkat dalam practice management dan marketing strategy.

"Tahun ini kami juga kembali menghadirkan focus session dimana ada tiga pembicara yang akan sharing pengalaman bagaimana mencapai top performance, newest sales idea, MDRT habits dan juga strategi-strategi jitu yang terbukti berhasil dilakukan," kata Kennedy.

