Jelang Rapat Dewan Gubernur BI Hari Ini (25/7), Intip Kurs Dolar di BCA, BRI, Bank Mandiri, & BNI

Bisnis.com, JAKARTA – Nilai tukar rupiah dibuka menguat ke level Rp15.000 pada hari ini, Selasa (25/7/2023) atau jelang pengumuman hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia. Di sisi lain, dolar Amerika Serikat (AS) terpantau melemah.

Mengutip data Bloomberg pukul 09.10 WIB, rupiah dibuka menguat 0,18 persen menuju level Rp15.000 per dolar AS. Adapun indeks dolar AS melemah 0,05 persen ke 101,29.

Sementara itu, mata uang lain di kawasan Asia juga ikut menguat. Yen Jepang tercatat naik 0,16 persen, diikuti dolar Singapura naik 0,12 persen, sementara yuan China menguat 0,35 persen, peso Filipina naik 0,10 persen, dan rupee India menguat 0,16 persen.

Penguatan juga ditunjukan oleh mata uang ringgit Malaysia menguat 0,07 persen dan baht Thailand naik 0,05 persen. Adapun won Korea Selatan melemah 0,08 persen.

Analis PT Sinarmas Futures Ariston Tjendra mengatakan bahwa nilai tukar rupiah terlihat dalam pergerakan konsolidasi untuk mengantisipasi keputusan Bank Sentral AS pada pekan ini, yang akan kembali menaikan suku bunga acuannya. Dia menuturkan data Purchasing Managers' Index (PMI) sektor Jasa AS yang disurvei oleh S&P pada Juli 2023, dirilis lebih rendah dari ekspektasi kendati berada di area pertumbuhan.

"Sedikit banyak ini bisa memberikan tekanan ke dollar AS karena menurunya aktivitas sektor jasa bisa memicu the Fed melonggarkan kebijakan pengetatan moneternya,” ujarnya saat dihubungi Bisnis, Selasa (25/7/2023).

Dari dalam negeri, lanjutnya, hasil RDG Bank Indonesia sore ini diperkirakan masih mempertahankan tingkat suku bunga acuan di level 5,75 persen. Bank sentral juga mungkin masih optimistis terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, sehingga bisa memberikan sentimen positif ke rupiah. “Potensi penguatan ke arah 15.000 dengan potensi resisten di 15.050,” pungkasnya.

Lantas, berapa kurs dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI hari ini, Selasa (25/7/2023)?

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 09.30 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.000 dan harga jual sebesar Rp15.020 berdasarkan e-rate.

Lalu, berdasarkan bank notes, BCA pada pukul 08.17 WIB menetapkan harga beli sebesar Rp14.882 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.182 per dolar AS.

Kurs. Beli (Rp) Jual (Rp)

TT Counter 14.882 15.182

E Rate 15.000 15.020

Bank Notes 14.882 15.182

Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pada pukul 09.33 WIB masing-masing sebesar Rp14.995 dan Rp15.015 untuk e-rate.

Kemudian BRI menetapkan harga beli TT counter sebesar Rp14.920 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.120 per dolar AS.

Kurs Beli (Rp) Jual (Rp)

TT Counter 14.920 15.120

E Rate 14.995 15.015

Kurs Jual Beli Dolar AS di Bank Mandiri Hari Ini

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) pada pukul 09.03 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp14.990 dan harga jual sebesar Rp15.010 berdasarkan e-rate.

Lalu, Bank Mandiri menetapkan bank notes dengan harga beli sebesar Rp14.787 per dolar AS, sedangkan harga jual sebesar Rp15.163 per dolar AS.

Kurs. Beli (Rp) Jual (Rp)

TT Counter 14.800 15.150

E Rate 14.990 15.010

Bank Notes. 14.787 15.163

Kurs Jual Beli Dolar AS di BNI Hari Ini

Adapun, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS untuk e-rate pada pukul 09.35 WIB masing-masing sebesar Rp15.000 dan Rp15.020.

Untuk bank notes BNI pada 09.35 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp14.830 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.180 per dolar AS.

Kurs Beli (Rp) Jual (Rp)

TT Counter 14.830 15.180

E Rate 15.000 15.020

Bank Notes 14.830 15.180

