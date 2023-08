Rupiah Menguat, Cek Kurs Dolar di BCA, BRI, Bank Mandiri, & BNI Jelang Akhir Pekan (4/8/2023)

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA – Nilai tukar rupiah dibuka menguat ke level Rp15.149 pada perdagangan akhir pekan, Jumat (4/8/2023). Penguatan rupiah terjadi usai peringkat kredit Amerika Serikat (AS) dipangkas.

Mengutip data Bloomberg pukul 09.05 WIB, rupiah dibuka menguat 0,24 persen atau 36,50 poin menuju level Rp15.149 per dolar AS. Adapun indeks dolar AS melemah 0,13 persen ke 102,40.

Sementara itu, mata uang lain di kawasan Asia juga dibuka bervariatif. Yuan China, misalnya, dibuka menguat 0,10 persen, sementara yen Jepang turun 0,05 persen. Selain itu, dolar Singapura terpantau menguat 0,14 persen dan won Korea Selatan melemah 0,07 persen. Sl

Sebagaimana diketahui, lembaga pemeringkat global Fitch Ratings baru saja memangkas peringkat utang jangka panjang Amerika Serikat (AS) dari level tertinggi AAA menjadi AA+. Lembaga pemeringkat asal AS tersebut mengungkapkan kemunduran fiskal yang diperkirakan akan terjadi dalam tiga tahun ke depan akibat beban utang yang terus meningkat.

Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi menuturkan bahwa turunnya peringkat utang AS telah tertutup oleh data penggajian swasta AS yang naik lebih dari yang diharapkan pada Juli. Hal itu pun meningkatkan kekuatan dolar karena menunjukkan ketahanan pasar tenaga kerja yang berkelanjutan.

Dari dalam negeri, sektor manufaktur Indonesia secara konsisten melanjutkan ekspansi selama 23 bulan berturut-turut di bulan Juli 2023, tercermin dari PMI manufaktur yang tercatat 53,3, meningkat dari sebelumnya 52,5 pada Juni 2023. Hal ini didorong oleh meningkatnya permintaan baru baik di dalam negeri maupun ekspor.

Ibrahim menambahkan rupiah untuk perdagangan hari ini akan fluktuatif, tetapi berisiko ditutup melemah pada rentang Rp15.170 sampai dengan Rp15.260.

Lantas, berapa kurs dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI hari ini, Jumat (4/8/2023)?

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 09.42 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.162 dan harga jual sebesar Rp15.182 berdasarkan e-rate.

Lalu, berdasarkan bank notes, BCA pada pukul 08.05 WIB menetapkan harga beli sebesar Rp14.990 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.290 per dolar AS.

Kurs Beli (Rp) Jual (Rp)

TT Counter 14.990 15.290

E Rate 15.162 15.182

Bank Notes 14.990 15.290

Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pada pukul 09.33 WIB masing-masing sebesar Rp15.155 dan Rp15.175 untuk e-rate.

Kemudian BRI menetapkan harga beli TT counter sebesar Rp15.095 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.245 per dolar AS.

Kurs Beli (Rp) Jual (Rp)

TT Counter 15.095 15.245

E Rate 15.155 15.175

Kurs Jual Beli Dolar AS di Bank Mandiri Hari Ini

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) pada pukul 09.03 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.145 dan harga jual sebesar Rp15.165 berdasarkan e-rate.

Lalu, Bank Mandiri menetapkan bank notes dengan harga beli sebesar Rp14.912 per dolar AS, sedangkan harga jual sebesar Rp15.263 per dolar AS.

Kurs Beli (Rp) Jual (Rp)

TT Counter 14.925 15.275

E Rate 15.145 15.165

Bank Notes 14.912 15.288

Kurs Jual Beli Dolar AS di BNI Hari Ini

Adapun, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS untuk e-rate pada pukul 09.35 WIB masing-masing sebesar Rp15.151 dan Rp15.171.

Untuk bank notes BNI pada 09.35 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp14.975 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.325 per dolar AS.

Kurs Beli (Rp) Jual (Rp)

TT Counter 14.975 15.325

E Rate 15.151 15.171

Bank Notes 14.975 15.325

