Daftar Bank dengan Bunga Deposito Tertinggi 2025, Bisa untuk Simpan THR

Bisnis.com, JAKARTA - Menjelang Lebaran atau Idulfitri, sebagian masyarakat menerima tunjangan hari raya (THR). Agar tidak langsung ludes, dana THR dapat disimpan di deposito perbankan yang menawarkan suku bunga lebih tinggi dibanding tabungan. Lalu, bank mana dengan suku bunga tertinggi 2025?

Bank Indonesia (BI) melalui Analisis Uang Beredar melaporkan pada Januari 2025 suku bunga deposito perbankan relatif stabil dibandingkan dengan bulan sebelumnya meskipun pada awal tahun ini BI Rate turun sebesar 25 bps menjadi 5,75%.

Suku bunga deposito pada tenor 3 bulan dan 6 bulan meningkat, masing-masing menjadi sebesar 5,57% dan 6,01% setelah pada Desember 2024 masing-masing sebesar 5,55% dan 5,97%.

Kemudian, suku bunga simpanan tenor 1 bulan dan 12 bulan tercatat sebesar 4,82% dan 5,16%, turun dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 4,87% dan 5,17%. Sementara itu, suku bunga simpanan tenor 24 bulan sebesar 4,32% relatif stabil dibandingkan dengan bulan sebelumnya.

Adapun, saat ini bank digital banyak menawarkan suku bunga tinggi dibandingkan dengan bank umum lainnya. Namun, nasabah perlu memahami jika bunga tinggi yang melebihi tingkat penjaminan LPS tidak dijamin.

Sebagai informasi, tingkat bunga simpanan deposito rupiah bank umum, termasuk bank digital, saat ini sebesar 4,25%. Berikut daftar bank dengan suku bunga deposito tertinggi pada 2025:

Bank Saqu

Bank Saqu, layanan bank digital dari PT Bank Jasa Jakarta (BJJ) yang dimiliki oleh Astra Financial dan WeLab menawarkan fitur Busposito.

Fitur ini memungkinkan pembukaan deposito bersama, makin banyak yang ikut, maka tawaran bunga makin tinggi. Bunga Busposito mengikuti ketentuan suku bunga yang berlaku. Tak hanya itu, terdapat produk Saku Booster dengan penawaran bunga 10% per tahun yang akan diberikan per hari.

Sementara untuk deposito reguler, Bank Saqu menetapkan antara 4,25% hingga 6,00% per tahun. Berikut rinciannya:

Tipe rekening Suku Bunga Saku Nabung 3,50% p.a. Saku Transaksi 0,50% p.a. Saku Booster 10% p.a. Deposito Reguler < IDR 500 juta ≥IDR 500 juta Tenor 4,25% 4,50% 1-2 bulan 4,75% 5,75% 3-5 bulan 5,25% 6,00% 6-12 bulan Busposito Mengikuti ketentuan suku bunga yang berlaku.

Bank Amar

Bank Amar menawarkan produk simpanan dengan suku bunga tinggi mencapai 9% per tahun. Nasabah dapat menyetor dananya mulai dari Rp100.000.

Krom Bank

Krom Bank menawarkan produk simpanan dengan suku bunga tinggi untuk menarik lebih banyak nasabah. Suku bunga deposito ditawarkan hingga 8,75% per tahun.

Adapun, dalam produk deposito berjangka, nasabah bisa menggunakan fitur untuk mengalokasikan dana sesuai tujuan jangka panjang, dengan memilih periode jatuh tempo sesuai rencana keuangan nasabah. Dalam satu akun, nasabah bisa membuat 20 deposito.

Bank Neo Commerce

Melansir dari situs resmi perusahaan, suku bunga deposito PT Bank Neo Commerce Tbk. (BBYB) atau BNC terakhir diperbarui pada 11 November 2024. Nasabah bisa menempatkan dananya minimum Rp100.000.

Adapun, jangka waktu deposito beragam. Misal, deposito WOW 7 hari mendapatkan suku bunga 5,00% per tahun. Sementara WOW 1 bulan 6,25% per tahun, dan WOW 3 bulan 6,75% per tahun.

Kemudian, suku bunga WOW 6 bulan mendapatkan imbal hasil 7,5% per tahun serta WOW 12 bulan mencapai 8,00% per tahun.

Superbank

Jumlah penempatan deposito Superbank dari Rp 500.000 dengan tenor mulai dari 7 hari. Bunga yang ditawarkan hingga 7,5% per tahun.

Berikut rincian suku bunga deposito Superbank dan tenornya:

Pokok Deposito Tenor 7 Hari 14 Hari 1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan 9 Bulan 12 Bulan Mulai dari Rp500.000,- Rp1.000.000.000 6.00% 6.00% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% ≥ Rp1.000.000.001 6.00% 6.00% 6.50% 6.50% 6.50% 6.50% 6.50%

Allo Bank

Bank digital Allo Bank memperbarui suku bunga deposito pada 9 Januari 2025. Untuk bisa membuka deposito Allo Bank, nasabah hanya perlu menyetor simpanan awal sebesar Rp1 juta.

Allo Bank menawarkan suku bunga deposito tertinggi sebesar 7,50% per tahun dan terendah 5% per tahun. Berikut rinciannya:

Nominal Minimal Suku Bunga (Tahunan atau Per Tahun) 1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan 12 Bulan 24 Bulan Rp1 juta - Rp100 juta 5% 6,50% 7% 7,50% 6,50% > Rp100 juta 5,75% 7% 7,25% 7,50% 6,50%

Bank Raya

Bank Raya memiliki produk Saku Jaga bagi nasabah yang ingin mempersiapkan dana tak terduga. Nasabah bisa mendapatkan bunga lebih besar dengan fitur kunci di Saku Jaga Optimal.

Bunga simpanan untuk produk Saku Jaga Bank Raya berkisar antara 0,50% hingga 3,00% per tahun. Berikut rinciannya:

Saldo (Rp) Suku Bunga <1 juta 0,50% ≥1 juta s.d ≤10 juta 1,00% >10 jta s.d ≤100 juta 2,00% >100 juta 3,00%

Sementara, bunga Saku Jaga Optimal ditawarkan dari 4,00% hingga 6,00% per tahun, bergantung pada jangka waktu kunci. Berikut rinciannya:

Jangka Waktu Kunci Min. Saldo (Rp) Suku Bunga 1 bulan 50 juta 4,00% 3 bulan 4,25% 6 bulan 4,50% 12 bulan 5,00% 24 bulan 100 miliar 6,00%

Bank Jago

Dalam situs resmi Bank Jago yang diakses pada Sabtu (18/1/2025), suku bunga pada Kantong Nabung sebesar 3,75% per tahun dan Kantong Terkunci sebesar 4,25% per tahun.

Untuk simpanan deposito Bank Jago menawarkan suku bunga pada rentang 4,25% hingga 5,25%. Rinciannya, untuk deposito dengan nilai Rp1 juta hingga Rp49,99 juta bunga 4,25% per tahun.

Lalu, simpanan dengan nominal Rp50 juta hingga Rp99,99 juta bunga sebesar 4,75% dan nominal Rp100 juta ke atas bunga sebesar 5,25% per tahun.