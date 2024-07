Superbank Rilis Produk Deposito, Tawarkan Bunga 7,5% per Tahun

Superbank resmi meluncurkan produk deposito yang menawarkan bunga hingga 7,5% per tahun untuk tenor mulai 1 bulan.

Bisnis.com, JAKARTA - Bank digital kongsi PT Elang Mahkota Teknologi Tbk. (EMTK) atau Superbank resmi meluncurkan produk deposito Superbank yang menawarkan bunga hingga 7,5% per tahun untuk tenor mulai 1 bulan.

Presiden Direktur Superbank Tigor M. Siahaan mengatakan deposito Superbank hadir untuk melengkapi berbagai pilihan produk simpanan yang aman dan mudah bagi nasabah Superbank, sesuai dengan preferensi dan kebutuhan mereka.

“Produk ini juga menawarkan fleksibilitas yang lebih baik dan mengoptimalkan nilai setiap rupiah yang disimpan, sehingga membantu nasabah mencapai tujuan keuangan mereka dengan lebih cepat,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (23/7/2024).

Dalam produk deposito ini, Superbank juga menawarkan fleksibilitas pilihan tenor dengan perpanjangan otomatis maupun tidak, kecepatan dan kemudahan pendaftaran melalui aplikasi Superbank, serta keamanan yang terjamin dengan dukungan pemegang saham kuat dan terpercaya seperti Grab, Emtek, Singtel dan KakaoBank

Deposito memang menjadi pilihan banyak masyarakat karena merupakan produk simpanan yang dapat membantu mereka untuk mengelola keuangan secara aman dengan bunga yang kompetitif.

Kata Tigor, deposito Superbank makin memperkuat deretan produk simpanan dengan bunga 6% per tahun, tabungan harian otomatis Celengan by Superbank, dan fitur pengelolaan keuangan Saku by Superbank yang telah diluncurkan sebelumnya.

Superbank juga menjadi bank dengan layanan digital yang memberikan kemudahan bagi jutaan pengguna dan mitra Grab untuk membuka rekening, menabung, dan menggunakan rekening tersebut sebagai metode pembayaran langsung di aplikasi Grab tanpa perlu mengunduh aplikasi tambahan.

“Dengan terus meluncurkan produk dan layanan inovatif, kami optimis dapat mendukung pengelolaan finansial nasabah secara aman dan mudah serta membantu mereka menikmati keuntungan simpanan mereka secara optimal,” ujarnya.

Adapun, menurut survei BI tahun 2022, sebanyak 47% masyarakat Indonesia menabung kelebihan gaji mereka di simpanan deposito.

Hal ini diperkuat oleh pertumbuhan positif deposito sebagai komponen terbesar dari Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Umum mencapai 37,83%, menurut Laporan Surveillance Perbankan Indonesia Kuartal I/2023 yang dirilis OJK.

Ke depan, Tigor juga menyebut dalam waktu dekat, selain akan meluncurkan produk simpanan berjangka, pihaknya juga akan meluncurkan produk pinjaman, QRIS hingga layanan BI Fast demi memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Saat ini memang yang piloting itu loan direct, tapi untuk Grab community dulu. Jadi, di Grab itu ada kriteria, misal lokasi, behavior, tren dan sebagainya, ini ada skor-skornya masuk lending ke situ. Sementara yang [kredit] channeling sudah jalan,” ucapnya beberapa waktu lalu.